Macron belt Poetin en Merkel over Oekršine Harry 22-07-2017 20:34 print

De Franse president Emmanuel Macron gaat maandag zijn collega's van Rusland, Duitsland en Oekraïne bellen om de situatie in het oosten van Oekraïne te bespreken. Dat heeft zijn voorlichter zaterdag bekendgemaakt. Het overleg met Vladimir Poetin, Angela Merkel en Petro Porosjenko is een nieuwe poging een oplossing te vinden voor het conflict.

De vier landen proberen dat sinds 2014. In februari 2015 werd in de Wit-Russische hoofdstad Minsk een akkoord gesloten over een staakt-het-vuren. Dat heeft echter geen eind gemaakt aan de gewelddadigheden in de streek aan de Russische grens waar separatisten de dienst uitmaken. De strijd heeft al ongeveer 10.000 levens geëist.



Macron belt Poetin en Merkel over Oekräine (Foto: ANP)