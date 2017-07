Barguil wint Superstrijdlust

Warren Barguil is zaterdag uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de Tour de France. De Fransman van Sunweb won tweede etappes en als hij zondag finisht wint hij ook de bolletjestrui.

Thomas De Gendt eindigde op de tweede plaats met twee stemmen. De Belg van Lotto Soudal ging in elf ritten in de aanval, maar moest het toch afleggen tegen Barguil. Michael Matthews zou derde worden met één stem van de jury. Bauke Mollema was ook genomineerd voor deze prijs.

Barguil ontvangt als winnaar van de Prijs van de Superstrijdlust een bedrag van 20.000 euro.