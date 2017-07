Thomas wint eerste etappe Tour de Wallonie H.Vviv 22-07-2017 16:56 print

Benjamin Thomas heeft de openingsetappe van de Tour de Wallonie gewonnen. De Fransman van Armée de Terre reed met nog vier kilometer te gaan weg uit het peloton en zou solo aankomen. Thomas is ook de eerste leider in Wallonie.

Peter Koning was mee in de vroege ontsnapping. De Nederlander van Aqua Blue Sport had het gezelschap van Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Jimmy Turgis (Cofidis), Kévin Ledanois (Fortuneo - Oscaro), Igor Boev (Gazprom-RusVelo) en Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions). De zes zouden meer dan zes minuten krijgen, maar op dertig kilometer was het avontuur over voor de zes renners.

In de slotfase waren er meerdere aanvallen, met onder meer Twan Castelijns en Huub Duyn, maar raakte in de heuvelachtige finale niet weg bij het peloton. Met nog vier kilometer te gaan was de aanval van Thomas wel succesvol. De Fransman had al snel twintig seconden te pakken en zou het volhouden tot aan de meet. Xandro Meurisse werd tweede voor zijn landgenoot Dylan Tuens.