De president van Indonesië, Joko Widodo, heeft de politie het bevel gegeven drugshandelaren dood te schieten. De president sprak van een noodsituatie.

"Wees standvastig in het bijzonder tegenover buitenlandse drugscriminelen die het land binnenkomen en zich tegen arrestatie verzetten. Schiet ze neer, want we zijn nu wat drugs aangaat in een noodsituatie verzeild geraakt", zei Widodo in een redevoering laat op vrijdag.

Hij lijkt in de voetsporen te treden van zijn Filipijnse ambtgenoot Rodrigo Duterte. Duterte opende een jaar geleden een bloedige jacht op drugscriminelen. Talrijke drugshandelaren en mensen die werden verdacht dat te zijn, werden om het leven gebracht.



President Indonesië: executeer drugshandelaren (Foto: ANP)