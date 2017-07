Nederland gaat voor top-10 in medaillespiegel Wereldspelen heywoodu 22-07-2017 09:42 print

De Nederlandse delegatie op de Wereldspelen in Wroclaw gaat voor een plekje in de top-10 van de medaillespiegel. Dat heeft chef de mission Jan Sjouke van den Bos vrijdag laten weten in Studio Wroclaw.

Rondom het Nederlandse team wordt een dagelijkse talkshow georganiseerd, live te zien op Facebook. Chiel van Koldenhoven presenteert het prima showtje, vrijdagavond schoven naast Van den Bos ook korfbalster Suzanne Struik en schaatser/skeeleraar Michel Mulder aan.

"Die top-10-gedachte heb ik uitgesproken, maar dat is ook wel een beetje makkelijk natuurlijk. Iedereen is er aan gewend dat we de top-10 als doel hebben, ook bij de Olympische Spelen, dus daar heb ik mij gewoon bij aangesloten", vertelt Van den Bos. Nederland eindigde als achttiende en veertiende op de twee vorige Wereldspelen, Duisburg 2005 was met plek negen de laatste keer dat de top-10 gehaald werd.

Uiteraard kwamen ook Mulder en Struik aan het woord. Mulder blikte kort vooruit op zijn skeelerwedstrijden, maar een gouden medaille verwacht hij voor zichzelf niet. "Er zijn drie of vier jongens die echt voor het goud kunnen gaan en daar hoor ik niet bij. Voor de medailles zijn het er zo'n dertien", aldus Mulder, die wel zal proberen een medaille te veroveren.

Korfbalster Struik won met de Nederlandse ploeg de openingswedstrijd en gaat uiteraard voor goud, zoals eigenlijk altijd. Op de vorige acht Wereldspelen pakte Nederland het goud door België in de finale te verslaan, maar Struik ziet kansen voor wat anders: "Ik denk, en voor de sport hoop ik, dat we in de finale wel eens tegen Taiwan zouden kunnen staan, die hebben een hele sterke voorbereiding gehad."

