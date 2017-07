LB: Ex wil 10 miljoen van Usher om herpes Monique (DJMO) 22-07-2017 08:55 print

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wil missen!

Een voormalig geliefde van Usher sleept de 38-jarige zanger voor de rechter. Ze is boos dat hij haar heeft blootgesteld aan het herpesvirus.

In rechtbankpapieren in handen van TMZ zegt de vrouw dat ze afgelopen april onbeschermde seks met Usher had. Ze heeft de soa daarbij niet opgelopen, maar ze is boos dat de zanger haar heeft blootgesteld aan het virus. Als ze wist dat Usher herpes had, was ze nooit met hem naar bed gegaan, claimt ze.

Daarom eist de vrouw 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) van Usher voor nalatigheid en (emotionele) mishandeling.



Ex wil 10 miljoen van Usher om herpes (Foto: BuzzE)