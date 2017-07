Legervoertuig gaat door drive-in hamburgerrestaurant

Vrijdag was het de nationale feestdag in België. Compleet met een militair defilé in Brussel.

Toen Rik Van den Berghe uit Aalst het Quick-hamburgerrestaurant in Drogenbos passeerde, zag hij daar net een gecamoufleerd legervoertuig de drive-in inrijden. De man op het dak plaatste de bestelling. De twee jongemannen in de auto geloven hun ogen niet . "Met de tank naar de drive-in, wat voor een baas ben je dan?”

Volgens de Belgische defensie gaat het om een Nederlands voertuig. “Die mannen hebben nog een hele lange rit voor de boeg, met maximaal 70 km/u”, zegt een woordvoerder van Defensie. “Dan kan je al eens honger hebben. En als het Belgische militairen waren, dan zouden ze toestemming hebben van hun overste, want alle Belgen reden in colonne naar huis. En het is nationale feestdag voor iedereen."

Bekijk meer video's van VTM NIEUWS op nieuws.vtm.be