FOK! Wat een weer: warm, regen met kans op onweer

Brengt Magdeleen regen, dan brengt ze weinig zegen.

Het is vandaag overwegend droog en de zon schijnt met regelmaat. Het noordoosten en oosten hebben te maken met een buienfront dat in de komende uren noordwaarts trekt. In de middag trekt een buienfront Zeeland binnen, dat in de loop van de middag richting het oosten en noordoosten trekt, waarbij onweer niet is uitgesloten.

De temperaturen lopen uiteen van 23 graden in Zeeland tot 27 graden in het oosten van het land. De wind is zwak tot matig van kracht en draait in de loop van de dag richting het zuidwesten.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:36 Zon onder: 21:55 Zonkracht: 6/3







Rewimo en qltel zijn op vakantie in Tsjechië (Foto: qltel)

