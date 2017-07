Duitse voetbaldames schakelen Italië uit

Duitse voetbaldames schakelen ItaliŽ uit Peterselieman 22-07-2017 00:51 print

De Duitse voetbaldames hebben op het Europees kampioenschap in Nederland gewonnen van Italië. Na het gelijkspel tegen Zweden zegevierden de Oosterburen met 2-1 tegen Italië dat na twee duels puntloos is en uitgeschakeld is.

Duitsland kwam na een kleine twintig minuten spelen op voorsprong nadat de Italiaanse keepster Laura Giulliani een vrije trap losliet en Josephine Henning in de herkansing kon scoren. Uit een fraaie hoekschopvariant raakte Sara Däbritz de paal. Aan de andere zijde wist Italië uit een counter na een hoekschop via Ilaria Mauro verrassend de gelijkmaker aan te tekenen.

In de tweede helft nam de dominantie van Duitsland alleen maar toe, maar een goal viel vooralsnog niet omdat Mandy Isacker zowel de paal als de Italiaanse doelvrouw op haar weg vond. Uiteindelijk scoorde Babett Peter de winnende vanaf de strafschopstip.