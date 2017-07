Schoonspringster Jansen knap 8e op WK heywoodu 22-07-2017 00:07 print

Schoonspringster Inge Jansen heeft op het wereldkampioenschap in Boedapest een erg knappe achtste plek veroverd op de 3-meterplank. De Nederlandse kende vooral een sterke eerste en derde sprong en met in totaal 307,85 punten was plek acht voor haar weggelegd.

Het goud ging regerend olympisch- en wereldkampioene Shi Tingmao. De 25-jarige Chinese was in vier van de vijf ronden de beste: in ronde twee gaf ze welgeteld anderhalve punt toe op landgenote Wang Han. Die pakte dan ook het zilver, haar 359,40 punten waren geen maat voor de 383,50 van Shi. Met 351,55 punten was het brons voor de Canadese Jennifer Abel.