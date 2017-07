Bertens klopt en wint met dubbelpartner Peterselieman 21-07-2017 23:56 print

Tennisster Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het WTA-toernooi in Gstaad. De Nederlandse (WTA-35) was op het Zwitserse gravel in de kwartfinale met 6-4 en 6-4 te sterk voor haar dubbelpartner Johanna Larsson (WTA-48). Later op de dag won ze samen met de Zweedse in de kwartfinale van het dubbelspel.

In het enkelspel draaide het in beide sets om het slot. Op de stand van 4-3 brak Bertens door de service van Larsson heen om vervolgens die break meteen weer in te leveren. Een tweede break leverde de Nederlandse de set op. In het tweede bedrijf sloeg Bertens meteen toe, maar Larsson knokte zich terug tot 4-5 om vervolgens toch te kapituleren. In de halve eindstrijd wacht nu Sara Sorribes Tormo (WTA-97).

Het dubbelspel tegen Lenka Kuncikova en Eva Waccano leverde minder problemen op. Bertens en Larsson namen telkens al snel een break voorsprong en gaven dit voordeel niet meer weg: 6-4 en 6-3. Ze spelen nu tegen Cornelia Lister en Alexandrina Naydenova.