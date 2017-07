Hassan vierde op bloedsnelle 800 meter heywoodu 21-07-2017 23:51 print

Tijdens de Diamond League in Monaco heeft atlete Sifan Hassan een zeer sterke 800 meter gelopen. De Nederlandse won weliswaar niet, maar liet zien dat haar vorm richting het WK, waar ze het goud op de 1500 meter hoopt te pakken, alsmaar stijgende is.

Zoals te verwachten viel won de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya de wedstrijd, maar dat deed ze in een tijd die zelfs voor haar erg rap was. Met 1:55,27 bleef ze precies één honderdste onder haar oude persoonlijk record, waarmee ze vorig jaar olympisch goud won.

Semenya kreeg het wel een stuk moeilijker dan ze gewend is, want Francine Niyonsaba uit Burundi eindigde slechts 0,2 seconden achter haar in eveneens een wereldtijd. De Amerikaanse Ajee Wilson liep de race van haar leven, leek zelfs even te gaan winnen, en eindigde als derde in 1:55,61, waarmee ze het achttien jaar oude Amerikaans record brak. Hassan werd vierde in een persoonlijk record van 1:56,81.

De Russische hoogspringster Mariya Lasitskene liet weer eens zien de absolute topfavoriete te zijn voor de wereldtitel, die ze als neutraal atlete hoopt te winnen. Met speels gemak ging ze over de 2,00 meter, waarna haar tweede poging op 2,05 meter ook raak was. Pogingen op 2,08 meter slaagden niet, maar met 2,05 is ze al ruimschoots de titelfavoriete op het WK.