Op de rampplek in de Oekraïne waar de MH17 ruim drie jaar geleden neerstortte, zijn mogelijk menselijke resten gevonden. Net als een half jaar geleden is het een journalist die zegt menselijke resten in het omvangrijke gebied te hebben gevonden.

Het Joint Investigation Team (JIT) dat de MH17-ramp onderzoekt, bevestigt een bericht van het NRC dat er een melding is binnengekomen. Onderzoeksleider Gerrit Thiry van het JIT heeft inmiddels contact gehad met deze Amerikaanse journalist Patrick Lancaster. "We hebben hem gevraagd de resten af te geven bij een burgemeester in Oekraïne."

Als het inderdaad resten van een mens zijn, zal het JIT deze naar Nederland halen. Volgens Thiry heeft Lancaster aangeven de botresten in te willen leveren.



'Weer menselijke resten MH17-ramp gevonden' (Foto: ANP)