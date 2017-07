Een door de politie gezochte Hagenaar is vrijdag van een paard gehaald. De 34-jarige man stond gesignaleerd omdat hij wegens witwassen en cybercrime nog 20.000 euro moet betalen, of 146 dagen de cel in. Ook hebben zijn slachtoffers nog een schadevergoeding tegoed.

De politie was al vaak langs zijn huis gereden maar daar was hij nooit. Via Facebook ontdekten agenten dat hij geregeld naar een manege in Zoetermeer ging. Daar bleek hij vrijdag inderdaad te zijn, en reed er rond op een paard. De man moest mee naar het bureau en betaalde daar de openstaande boete.



Veroordeelde witwasser van paard gehaald (Foto: BuzzO)