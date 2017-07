Zesde huurling van Manchester City voor NAC Redactie 21-07-2017 18:33 print

NAC krijgt komend seizoen wederom de beschikking over Thomas Agyepong. De Brabanders huren hem voor het tweede seizoen van Manchester City.

Afgelopen seizoen kwam de Ghanees ook op huurbasis uit voor NAC en kwam hij tot 31 wedstrijden waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Het seizoen daarvoor werd de vleugelspeler een jaar verhuurd aan FC Twente.

"Met het aantrekken van Thomas weten we precies wat voor kwaliteiten we binnenhalen", vertelt technisch directeur Hans Smulder op de officiële clubwebsite van NAC. "Vorig jaar heeft hij zijn waarde bewezen en was hij met name in de slotfase van het seizoen van grote waarde."

"Thomas komt nu direct in een vertrouwde omgeving, dus hij hoeft niet meer te acclimatiseren. Onze selectie had nog de behoefte aan een vleugelspeler en Thomas vult die positie uitstekend in. We zijn blij dat we hem nog een seizoen in de armen mogen sluiten."

Agyepong is de zesde huurling die de overstap maakte van Manchester City naar NAC. Eerder al bewandelden Pablo Marí, José Angelino, Paolo Fernandes, Manu García en Thierry Ambrose dezelfde weg.