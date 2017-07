Volleybalsters verliezen van VS in World Grand Prix heywoodu 21-07-2017 16:56 print

De Nederlandse volleybalsters hebben in de World Grand Prix een nederlaag geleden. In het Braziliaanse Cuiabá was de Amerikaanse ploeg te sterk voor het team van bondscoach Jamie Morrison.

Na twee sets hadden beide landen er één gewonnen, waarna Nederland in set drie een 16-13 voorsprong weggaf. In de vierde set stond Oranje zelfs op 14-9, maar ook die voorsprong werd uit handen gegeven en daarmee was het klaar: 15-25, 25-23, 26-28, 21-25.

Nederland staat door de nederlaag derde in de groep, waar een plek bij de beste vijf nodig is om begin augustus naar het finaletoernooi in China te mogen. Vrijdag speelt Nederland om 20.00 uur tegen Brazilië, waarna hekkensluiter België op zondag volgt.