China wil naar top kunstmatige intelligentie

China wil over tien jaar de beste zijn met kunstmatige intelligentie. Die industrie moet dan 400 miljard yuan per jaar opleveren, omgerekend ruim 50 miljard euro. Het kabinet in Peking heeft dat donderdagavond besloten.

China gaat zich vooral richten op software en hardware voor kunstmatige intelligentie, slimme voertuigen en robots, virtual reality en augmented reality. Het is de bedoeling dat grote bedrijven, onderzoekscentra en het leger gaan samenwerken om de ambitie om te zetten in werkelijkheid.

Een onderzoek vorige maand voorspelde dat kunstmatige intelligentie rond 2030 meer zal opleveren dan de huidige economieën van China en India bij elkaar.



China wil naar top kunstmatige intelligentie (Foto: BuzzT)