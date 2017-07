In Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar 24.500 vervalste eurobiljetten onderschept, ongeveer net zoveel als in de eerste helft van 2016. Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag heeft gepubliceerd.

Wereldwijd werden in het afgelopen halfjaar 331.000 valse eurobiljetten opgespoord. Ook dat aantal komt overeen met een jaar eerder. Gezien het totale aantal van 20 miljard echte biljetten die in omloop zijn, blijft de kans om vals papiergeld te treffen volgens DNB klein.

Vorig jaar was nog sprake van een fikse daling van het aantal valse bankbiljetten, zowel in Nederland als wereldwijd. Een precieze verklaring kon de centrale bank daar toen niet voor geven. Wel lopen valsemunters steeds meer risico, omdat de echtheid van bankbiljetten volgens DNB eenvoudig te controleren is. Winkeliers hebben daar scanapparatuur voor en consumenten kunnen gebruikmaken van een app.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren voor alle coupures tot en met 50 euro nieuwe en beter beveiligde biljetten geïntroduceerd. Veruit de meeste vervalsingen die in ons land worden aangetroffen, zijn briefjes van 20 en 50 euro. Die maakten in de eerste jaarhelft samen 87 procent uit van het totaal. Wereldwijd is dat 80 procent.



Aantal vervalste eurobiljetten stabiel (Foto: ANP)