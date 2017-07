Zidane: "Ronaldo blijft bij Real Madrid"

Zinédine Zidane heeft de geruchten weersproken dat Cristiano Ronaldo deze zomer Real Madrid gaat verlaten.

De Portugese superster wordt in verband gebracht met een transfer nadat hij beschuldigd werd van belastingontduiking van €14,7 miljoen, waarbij een gebrek aan steun van Real Madrid hem aangemoedigd zou hebben om La Liga te verlaten.

In gesprek met ESPN ontkent Zidane echter de geruchten van een vertrek van Ronaldo. "Hij is op vakantie. Hij rust en verdient het. We zullen wachten en wanneer de vakantie eindigt, zal hij terugkeren bij ons en dat is het."

Waar de Portugese aanvaller nog van zijn vakantie geniet nemen zijn ploeggenoten het in de Verenigde Staten op tegen Manchester City, Manchester United en FC Barcelona.