Win een goodiepakket voor CampZone

CampZone: kamperen met een boel meer! De grootste game-vakantie van Nederland begint weer op vrijdag 11 augustus en bijna twee weken lang kun je samen met 2250 medegamers weer ouderwets LAN'en.

Vlakbij Toverland is het mogelijk om vanuit je tent of caravan je pc aan te sluiten op het razendsnelle netwerk van CampZone zodat er de hele dag ge-gamed kan worden in verschillende competities. Van Rocket League tot Unreal Tournament, het is er allemaal aanwezig. Mocht je toch even game-moe zijn, dan zijn er andere dingen te doen. Zo worden er allerlei andere (buiten)activiteiten georganiseerd zoals zeepvoetbal, live Cluedo, hindernisbanen en QR-speurtochten.

Wij van FOK!Games mogen in samenwerking met Speedlink een goodiepakket weggeven dat hartstikke nodig is om iedereen te ownen, zoals een TRAILBLAZER Racing Wheel stuurwiel en een lichtgevende muispad voor in het donker. Deze is ook geschikt voor PlayStation 4 en Xbox One! Om deze te winnen kun je meedoen met onze prijsvraag die hier te vinden is. Het leukste bericht wint. Je kunt meedoen tot 1 augustus. Good luck!