Vrouw mishandelt 4-jarig kind bij de Efteling

Donderdagavond rond 21:30 is een 43-jarige vrouw opgepakt die een 4 jarig kind meerdere malen in het gezicht sloeg bij een bushalte bij de Efteling. Eerder op de dag in het park was de vrouw al opgevallen door haar agressieve houding richting het kind.

Over de dag heen greep de beveiliging niet in, maar toen 's avonds op een bewakingscamera zichtbaar was dat ze het kind in het gezicht sloeg, werd onmiddelijk de politie ingeschakeld. De met spoed toegesnelde agenten hebben de vrouw gearresteerd en het kind overgedragen aan de jeugdbescherming.

Het is niet bekend of de vrouw ook de moeder is van het kind.