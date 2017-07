Get Even in de echte wereld PoeHao 21-07-2017 09:32 print

De locaties uit Get Even zijn niet verzonnen, maar komen uit het echte leven. Bandai Namco laat ons beelden uit een verlaten ziekenhuis in Owinska, Polen zien en vergelijkt deze met de game. Lees onze review hier voor een uitgebreide beschrijving van Get Even.