Door een aardbeving tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos zijn donderdagnacht twee doden gevallen. Ook zijn er zeker honderd gewonden gevallen, meldt burgemeester Giorgos Kyritsis van Kos. De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.

De aardbeving, met een kracht van 6.7, veroorzaakte daarnaast overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water.

Na de beving gingen veel mensen de straat op. Ook zijn er meldingen van schade aan gebouwen en viel op meerdere plekken de stroom uit. Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) waarschuwt mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden.

Het epicentrum bevond zich in zee op zo'n tien kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Kos en Bodrum zijn populaire vakantiebestemmingen.



Doden op Grieks eiland Kos door aardbeving (Foto: ANP)