Grootschalige demonstraties Polen, Tusk doet beroep op president

In een open brief roept EU-president Donald Tusk zijn landgenoot en president van Polen Andrzej Duda donderdag op met spoed de "politieke crisis in ons land" met hem te bespreken. "Het is aan ons om, samen, een sombere afloop te voorkomen die kan leiden tot de marginalisering van Polen in Europa", schrijft Tusk, die zijn verklaring eindigt met "Alstublieft, laten we het proberen, meneer de president".

Tusk nodigde Duda woensdag uit voor een "dringende ontmoeting". Duda sloeg de uitnodiging echter af, bevestigen EU-bronnen. In zijn verklaring schrijft Tusk, die tot in 2014 zeven jaar premier van Polen was, dat "de recente acties tegen Europese waarden en normen gaan en onze reputatie dreigen te schaden". Tusk doelt hierbij op nieuwe wetgeving die regeringspartij Prawo I Sprawiedliwość (Recht en Rechtvaardigheid) enorme invloed op de rechterlijke macht geeft. Volgens critici bedreigen deze wetten de onafhankelijkheid van de rechtsstaat.

Demonstraties

In diverse steden in Polen zijn al dagen grootschalige demonstraties gaande tegen de nieuwe wetgeving. "Bang voor de herinnering aan het communisme" gaan mensen dag en nacht de straat op om hun onvrede te uiten tegen de gang van zaken, en de President te vragen zijn veto in te zetten tegen de wetgeving.



Demonstraties in Warschau. (Foto: Maja Napieraj)



Demonstranten maken een "ketting van licht". (Foto: Maja Napieraj)