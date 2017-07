Van Weeghel racet naar WK-zilver op 400 meter heywoodu 21-07-2017 00:00 print

Rolstoelracer Kenny van Weeghel heeft op het wereldkampioenschap para-atletiek in Londen wederom een zilveren medaille veroverd. In de klasse T54 pakte de Nederlander eerder al brons op de 100 en zilver op de 200 meter, donderdag kwam daar zilver op de 400 meter bij.

De 400 meter is de afstand waarop de inmiddels 36-jarige Zwollenaar zijn twee paralympische gouden medailles won: in Athene in 2004 was het raak en twaalf jaar later, vorig jaar in Rio, deed hij het opnieuw. Opvallend genoeg pakte hij vijf wereldtitels, maar die waren dan weer allemaal op de 100 en 200 meter.

In de finale ging de Nederlander rap van start, maar al snel was duidelijk dat de kersvers wereldkampioen over 200 meter, de Tunesiër Yassine Gharbi, simpelweg te snel was. De strijd om zilver werd nog bloedstollend spannend, maar sprinter Van Weeghel wist de mannen van de wat langere adem nog net achter zich te houden: met 46,55 gaf hij 0,98 seconden toe op Gharbi en hield hij exact één honderdste van een seconde over op de Brit Richard Chiassaro.

De spannende finale van de 400 meter T54 bij de mannen (Bron: YouTube)