In het natuurpark Egmonderhout in Alkmaar is een stoffelijk overschot aangetroffen. Het ontzielde lichaam van de man werd aangetroffen op het Cornelis Springerpad aldus de politie op Twiter.

Het is nog onbekend of de man een natuurlijke dood is gestorven of dat er sprake is van een misdrijf. De politie doet onderzoek.