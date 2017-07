Belgische debutantes stunten tegen Noorwegen op EK voetbal heywoodu 20-07-2017 21:21 print

De Belgische voetbalsters hebben op het Europees kampioenschap in Nederland voor een flinke stunt gezorgd. De debutantes op een groot toernooi rekenden in de tweede speelronde in groep A af met Noorwegen, al jaren een van de betere landen in het vrouwenvoetbal - ook al ontbreken de prijzen in recente tijden.

De Red Flames begonnen sterk tegen Noorwegen, maar Elke van Gorp maakte een vroege kans niet af. Kort voor rust kreeg ook Noorwegen een goede kans, maar Caroline Graham Hansen wist niet tot scoren te komen.

Na een uur spelen namen de Belgen zelfs de leiding: keepster Ingrid Hjelmseth liet een kopbal van Tessa Wullaert los, waarna Van Gorp vanuit overduidelijke buitenspelpositie de 1-0 binnentikte. Niet veel later kopte Janica Cayman raak en hoewel Noorwegen het nog wel probeerde, bleef het daarbij: 2-0.