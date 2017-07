Politie neemt criminele marktplaats over Redactie 20-07-2017 16:48 print

De Nederlandse politie heeft met een internationale gecoördineerde actie de criminele marktplaats Hansa Market overgenomen en onder controle gekregen. Daarmee heeft de Nederlandse politie samen met Europol, de FBI en de DEA zicht gekregen op meer dan duizend drugstransacties per dag.

Hansa Market opereerde op het zogenoemde darkweb, waar criminelen alleen via speciale software toegang toe hadden om drugs te kopen en verkopen en af te rekenen. De politie kon door het uitschakelen van encryptie de namen achterhalen van drugshandelaren. Donderdag zijn daarvoor opnieuw aanhoudingen verricht.

In ons land is een topverkoper van de marktplaats aangehouden in Krimpen aan den Ijssel. Ook is er beslag gelegd op diverse rekeningen waar in totaal meer dan 1000 bitcoins, ter waarde van zo'n 2 miljoen euro, op stonden. De bitcoins zijn overgeboekt naar een rekening van het OM.

"Nederland heeft grote verkopers en die mensen kunnen zich de komende tijd zorgen maken", aldus landelijk cyberofficier Martijn Engberts van het Openbaar Ministerie donderdagmiddag op een persconferentie in Driebergen.

Politie neemt criminele marktplaats over (Foto: ANP)