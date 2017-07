Botsing tussen trein en bestelwagen Heiloo

In Heiloo zijn donderdagmiddag een passagierstrein en een bestelwagen van (waarschijnlijk) Coolblue op elkaar gebotst bij een onbewaakte spoorwegovergang aan de Westerweg/Kuillaan. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt en ook een traumahelikopter is opgeroepen.

De bestuurder van de bezorgwagen is met onbekend, maar ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het treinverkeer is voorlopig gestremd. ProRail is onderweg naar de plaats van het ongeval.



Bron video: Alkmaar Centraal

#Ongeval spoor #Westerweg Heiloo betreft aanrijding bestelbus-trein. Spoorverkeer voorlopig gestremd tussen Uitgeest en Alkmaar. — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) July 20, 2017