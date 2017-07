Costa Rica en VS naar halve finales Gold Cup heywoodu 20-07-2017 07:45 print

De voetballers van Costa Rica en de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de halve finales van de CONCACAF Gold Cup, het Noord- en Centraal-Amerikaans - en Caraïbisch - kampioenschap.

In Philadelphia stond Costa Rica tegenover Panama, bepaald geen sinecure. Met nog een dik kwartier te spelen was er nog altijd niet gescoord, maar daar kwam op een voor Panama pijnlijke wijze verandering in. Aníbal Godoy werkte de bal na een Costa Ricaanse vrije trap met een fraaie kopbal achter keeper José Calderon, met als nadeel voor Godoy dat Calderon net als Godoy voor Panama speelt. Costa Rica kwam dus op 1-0 en dat hielden ze vast.

De eigen goal van Godoy (Bron: YouTube)

De Amerikanen hadden het vervolgens iets minder lastig met El Salvador. In de minuten voor rust werd de wedstrijd beslist: eerst was het Omar Gonzalez die de thuisploeg op 1-0 zette, waarna Eric Lichaj de score kort voor de thee verdubbelde. Daar bleef het bij en dus staan de Amerikanen zoals te doen gebruikelijk in de halve finales.