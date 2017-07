Engelse dames walsen over Schotses heen Peterselieman 20-07-2017 00:25 print

De Engelse voetbaldames hebben op het Europees kampioenschap een visitekaartje afgegeven. In de Galgenwaard in Utrecht was de ploeg met maar liefst 6-0 te sterk voor Schotland.

Bij Engeland was spits Jodie Taylor goed op dreef. Nog in het eerste half uur had ze er al twee in liggen, terwijl Ellen White uit de rebound nog voor rust de derde aantekende. Na de pauze lobte Taylor de 4-0 binnen, terwijl Jordan Nobbs en Toni Duggan laat in de tweede helft de pijn voor de Schotses nog verergerden.