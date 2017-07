Formule 1 wil omstreden halo invoeren Peterselieman 19-07-2017 20:56 print

Het lijkt erop dat de Formule 1-bolides in 2018 veiliger en lelijker gaan worden. Volgens Autosport heeft de FIA vandaag tijdens een vergadering van de Formula One Strategy Group de omstreden halo vanwege veiligheidsredenen er doorheen gedrukt.

De autosportfederatie wil de hoofden van de coureurs beter beschermen en had hiervoor twee opties op tafel liggen: de halo die al enkele malen getest is en een cockpitschild. Die laatste testte Ferrari-coureur Sebastian Vettel afgelopen vrijdag op Silverstone zonder succes. Beide opties konden op veel kritiek rekenen.

Tijdens de vergadering in Genève hebben negen van de tien Formule 1-teams tegen de halo gestemd, maar de FIA neemt de constructie vanwege veiligheidsredenen op in de reglementen. De World Motor Sport Council moet het voorstel nog wel bekrachtigen, terwijl de FIA met de teams samen wil werken om de halo te verbeteren.

Normaal gesproken zijn bij de vergadering van de Formula One Strategy Group alleen Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Williams en Force India aanwezig, maar Ross Brawn, de technische baas van de F1, had ook de overige vier renstallen uitgenodigd. Zij mochten op diverse punten hun mening inbrengen en ook stemmen over de halo.

Twee andere onderwerpen die aan bod kwamen waren het verbeteren van de show en het besparen van de kosten. Dat laatste zal door een werkgroep bestaande uit leden van de Formula One Group, de FIA en de teams uitgewerkt worden.



Formule 1 wil omstreden halo in 2018 invoeren (Pro Shots/Action Images)