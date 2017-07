Nog geen kabinet, maar wel hoop bij onderhandelaars

Het is informateur Gerrit Zalm niet gelukt om voor de zomervakantie van de onderhandelaars een kabinet te vormen met de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Wel verwacht hij dat het kabinet er gaat komen, net als de onderhandelaars overigens, maar wanneer is nog onduidelijk. De kans dat er voor Prinsjesdag een kabinet Rutte-III wordt beëdigd is klein.

Volgens VVD-leider Mark Rutte is zijn hoopvolle gevoel over de formatie niet afgenomen en misschien zelfs iets toegenomen na de eerste weken van onderhandelingen tussen zijn partij, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte zei dat woensdag na afloop van de laatste gesprekken tussen de onderhandelaars voor de zomerpauze. Zij gaan nu ruim twee weken met vakantie.

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie liet zich positief uit. Volgens hem is er al best veel bereikt. "Er zijn een paar hele grote onderwerpen behandeld en daar lijkt consensus te zijn", aldus Segers.

Hij benadrukt ook dat dit zeker nog niet voor alle onderwerpen geldt."Er zijn heel veel onderwerpen behandeld, er is echt heel hard gewerkt. Het vertrouwen is ondertussen groter geworden. We zijn er nog niet, maar het is niet niks." Segers denkt dat tot dusver het maximale is bereikt. "We hadden niet verder kunnen zijn dan waar we nu zijn."

De gesprekken zijn nog niet zo vergevorderd dat het Centraal Planbureau nu al plannen kan gaan doorrekenen, zei D66-leider Alexander Pechtold. "Er gaat niets namens de tafel naar het CPB, maar er wordt de hele dag gerekend, en om informatie gevraagd bij adviesorganen."Dat er nog niets naar het CPB wordt gestuurd, zegt volgens Pechtold niets over het tempo van de onderhandelingen.



Onderhandelaars hoopvol formatiepauze in (Foto: ANP)