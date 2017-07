'Wheeler' Van Weeghel onttroond als wereldkampioen 200 meter heywoodu 18-07-2017 23:34 print

Rolstoelracer Kenny van Weeghel is niet langer de regerend wereldkampioen op de 200 meter in de klasse T54. De Nederlandse wheeler veroverde na 2006 ook in 2013 en 2015 het goud, maar in Londen moest hij dinsdag genoegen nemen met zilver.

De beste start in de finale was uiteraard voor sprintbom Leo-Pekka Tähti, de Fin die vorig jaar voor de vierde keer op rij paralympisch kampioen werd op de 100 meter. Op die afstand pakte hij in Londen ook al het goud, maar op de 200 meter is hij wat minder: paralympisch goud in 2004 en brons in 2008, naast twee zilveren en één bronzen WK-medaille.

Dat Tähti uit de startblokken schoot was dan ook weinig verrassend, net zomin als Van Weeghel die eenmaal op gang voorbij de Fin snelde. Dat alles was echter buiten Yassine Gharbi gerekend. De Tunesiër ontwikkelde een enorme snelheid en in de laatste meters knalde hij voorbij Van Weeghel, die genoegen moest nemen met het zilver. Tähti hield genoeg snelheid over om brons te pakken.

De finale van de 200 meter bij de mannen in de klasse T54 (Bron: YouTube)