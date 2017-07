Matthews had tweede ritwinst niet verwacht

Michael Matthews boekte zijn tweede ritzege deze Tour de France. Na afloop was de renner van Sunweb verbaasd over zijn overwinning.

"Een rit winnen in de Tour,dat heb ik wel in me. Maar een tweede, dat is zo moeilijk," zo zei de Australische wielrenner. "We vielen al snel aan met Sunweb, maar QuickStep counterde de aanvallen, omdat ze mij niet voorin wilden hebben met het oog op de tussensprint. Maar Kittel kon niet volgen, en toen we dat hoorden hebben we de druk verder opgevoerd."