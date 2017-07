Bij een woningbrand in Wormerveer zijn maandagavond drie mensen gewond geraakt. De drie personen, onder wie een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand ontstond maandagavond rond 23.30 uur in een woning aan de Weverstraat in Wormerveer. Diverse hulpdiensten rukten uit naar de brand. De brandweer meldde rond 1.15 uur in de nacht van maandag op dinsdag dat de brand onder controle was, maar dat er voorlopig nog nageblust moet worden.

De woning is volledig uitgebrand en twee naastgelegen woningen zijn eveneens onbewoonbaar verklaard. De bewoners van de drie woningen zijn elders opgevangen.



Drie gewonden door woningbrand Wormerveer (Foto: ANP)