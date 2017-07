Duitsland en Zweden scoren niet in topper op EK Peterselieman 18-07-2017 00:33 print

De Duitse voetbalvrouwen zijn het Europees kampioenschap in Nederland begonnen met een gelijkspel. In Breda kwam de titelverdediger in de topper tegen Zweden niet verder dan 0-0.

Vorig jaar speelden Duitsland en Zweden in Rio de Janeiro de finale van de Olympische Spelen waar Duitsland met 2-1 aan het langste eind trok. Ditmaal was de Zweedse keepster Hedvig Lindahl goed bij de les, waardoor de Duitses het net niet wisten te vinden. Aan de andere zijde had Zweden in de tweede helft ook goede mogelijkheden, maar ook daar wilde de bal er niet in.

Hierdoor pakte Zweden voor het eerst een puntje tegen Duitsland dat zesmaal op rij de Europese titel heeft gewonnen.