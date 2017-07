Bertens soepel verder in Gstaad heywoodu 17-07-2017 23:21 print

Tennisster Kiki Bertens heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Gstaad. In het mooie Zwitserse dorp zette de mondiale nummer 35 de Servische Aleksandra Krunic (WTA-93) simpel opzij.

In de eerste set was één break voldoende voor Bertens, in het tweede bedrijf brak ze de opslag van de Servische zelfs drie keer op rij. Na iets meer dan een uur was het klaar: 6-3, 6-1. In de volgende ronde speelt Bertens tegen de Duitse qualifier Anna Zaja, de mondiale nummer 250.