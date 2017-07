Van Rhijn na vier jaar onttroond op 100 meter heywoodu 17-07-2017 23:16 print

De paralympische sprintster Marlou van Rhijn is na vier jaar onttroond als de beste 100-meterloopster ter wereld in de klasse T44. De Blade Babe pakte op het WK in Londen maandag zilver.

In 2012 was er op de Paralympische Spelen in Londen eveneens zilver voor Van Rhijn, maar daarna won ze achtereenvolgens de wereldtitels van 2013 en 2015 en paralympisch goud in 2016. De talentvolle Britse Sophie Kamlish zat er echter al een paar jaar aan te komen en voor eigen publiek maakte ze het maandag helemaal waar. De 20-jarige Kamlish snelde na een geweldige start naar 12,92, goed voor het goud. Van Rhijn kon in de laatste meters nog net voorbij Nyoshia Cain uit Trinidad & Tobago komen en veroverde het zilver. Marlene van Gansewinkel eindigde als zevende.

De finale van de 100 meter T44 bij de vrouwen (Bron: YouTube)

Ook bij de mannen in de klasse T44 werd om de medailles gestreden en wel in het verspringen. Het goud ging daar zoals verwacht naar paralympisch kampioen Markus Rehm uit Duitsland, maar zilver was er - net als op de Spelen vorig jaar - voor de Nederlander Ronald Hertog. Met zijn 6,94 meter kwam hij overigens niet in de buurt van de 8,00 meter van Rehm. Lara Baars eindigde bij het kogelstoten in de klasse T40 - voor sporters met bijvoorbeeld groeistoornissen - als vierde, waar ze vorig jaar nog paralympisch brons pakte.