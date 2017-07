Marcel Luske wordt 23e in main event World Series of Poker

Marcel Luske staat bij de laatste 27 pokeraars op het main event de World Series of Poker. De nummer één op de Nederlandse geldlijst allertijden was in 2003 en 2004 al eens dichtbij de finaletafel en maakt dit jaar ook weer een kans.

Aan het main event van de World Series of Poker deden dit jaar 7.221 deelnemers mee. Voor de uiteindelijke winnaar ligt een cheque van 8,1 miljoen dollar klaar. Luske is nu al verzekerd van $263.532 dollar.

The Flying Dutchman begon de dag met een kleine stack, maar hield toch goed stand. De inmiddels 64-jarige Luske sloot de dag af met 2,9 miljoen chips en staat daarmee op de één-na-laatste plaats. Naast goed spel zal hij ook wat geluk moeten hebben vandaag. Chipleader is de Amerikaan Christian Pham. Hij heeft 31,4 miljoen chips. Om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat het toernooi weer verder. De spelers spelen net zo lang door totdat er negen pokeraars zijn voor de finaletafel.

De grappigste momenten van Marcel Luske tijdens de WSOP van 2004. (Bron: YouTube)

Update 23.15 uur

Marcel Luske is als 23e uitgeschakeld. Luske zat op de small blind nadat er 625k geboden was. Twee man callde en Luske verhoogde naar 2,625,000. Benjamin Pollak verhoogde naar 17,000,000, waarna Luske alles erin gooide. Pollak had JJ en Luske A8o. De kaarten op het bord brachten Luske geen hulp en hij was uitgeschakeld.

Luske gaat naar huis met 263.532 dollar. Hij kan terugkijken op een mooi toernooi.