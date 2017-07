Het Turkse parlement heeft de noodtoestand in het land maandag opnieuw met drie maanden verlengd. De noodsituatie werd een jaar geleden uitgeroepen na de mislukte staatsgreep in juli. Eerder op de dag werd bekend dat de Turkse autoriteiten de arrestatie hebben bevolen van 127 mensen, op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot de coup. Vooral zakenlieden en journalisten zijn opgepakt.

Ankara ziet de in Amerika wonende geestelijke Fethullah Gülen als het brein achter de mislukte coup. Gülen zelf heeft tot op de dag van vandaag betrokkenheid ontkend.

In de nasleep van de couppoging zijn ongeveer 150.000 mensen ontslagen of geschorst uit banen in overheidsdienst en de particuliere sector. Ook zijn meer dan 50.000 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep.



Turkije verlengt noodtoestand (Foto: ANP)