Eerste foto's Ataribox spelcomputer onthuld

Vorige maand werd de nieuwe spelcomputer van Atari, de Ataribox, officieel aangekondigd en nu kunnen we ook een eerste blik werpen op de hardware. Hoewel we nog niet weten wat er zich onder de motorkap bevindt, zien we wel een SD-slot, een HDMI-aanlsuiting en vier USB-poorten aan de achterkant.

Qua design lijkt Atari trouw te blijven aan de oude stijl, met een iconische houten inleg en een geribbelde bovenkant. De foto's werden vrijgegeven in een nieuwsbrief van Atari, die ook het volgende vermeldde: "Zoals je wel kunt raden suggereren de aansluitingen ook moderne specs. Dit houdt in dat we naast klassieke game-content ook moderne content zullen leveren".

Specificaties, features, prijzen, games of releasedata worden allemaal nog in het ongewisse gelaten. Atari zegt bewust beetje bij beetje details los te laten omdat ze graag tussentijds feedback willen ontvangen vanuit de community.