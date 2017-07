'Ajax gaat transfermarkt op voor vervanger van Riedewald' Redactie 17-07-2017 09:58 print

Ajax gaat op zoek naar een vervanger voor Jaïro Riedewald. De verdediger vertrekt, waardoor de Amsterdammers de transfermarkt op gaan.

Crystal Palace betaalt naar verluidt negen miljoen euro voor de diensten van Riedewald. Volgens De Telegraaf wordt de transfer maandag afgrond. Het vertrek van de verdediger moet worden opgevangen door een externe kracht.

Terwijl het vertrek van Kenny Tete wordt opgevangen door jeugdproducten Deyovaisio Zeefuik of Navajo Bakboord, wordt er voor Riedewald op de transfermarkt gekeken naar een vervanger. Mochten Zeefuik en Bakboord niet geschikt blijken als stand-in van Joël Veltman, dan denkt Ajax mogelijk aan Luis Manuel Orejuela van Deportivo Cali.

De prioriteit ligt bij Ajax dus op het aantrekken van een nieuwe linksback. Het ziet er niet naar uit dat de club spoedig een nieuwe vleugelverdediger zal presenteren. Volgens De Telegraaf laat het aantrekken van een aanwinst nog even op zich wachten. Wel wordt de komst van de Braziliaan Danilo Pereira deze week afgerond. De spits komt over van Santos en tekent voor vijf seizoenen in Amsterdam.