Tijdens EVO heeft Arc System Works een nieuwe game aangekondigd en hij klink ambitieus. Het betreft een cross-over fighter tussen BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth en RBWY.

Het heeft een hoog anime-gehalte, maar voor bekenden met de franchises en fans van de fighters van Arc System Works is dit natuurlijk een droom. Voorlopig is er enkel een teaser trailer gepost en zijn platforms nog niet bekendgemaakt. De game lanceert in 2018.