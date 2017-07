Trunks was officieel al aangekondigd, maar is gister voor het eerst getoond als speelbaar personage voor Dragon Ball FighterZ. De onthulling vond plaats tijdens EVO en net als de rest van de game ziet ook Trunks er prima uit.

Daarnaast is aangekondigd dat vanaf 27 juli fans zich kunnen registreren om mee te doen aan de gesloten bèta. Wanneer deze plaatsvindt is niet bekend. Dragon Ball FighterZ lanceert in 2018 voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.