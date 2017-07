De erfenis van socialite en actrice Zsa Zsa Gabor gaat naar goede doelen. Dat belooft haar laatste echtegenoot, Prins Frederic Von Anhalt, aan de rechter. Gabor overleed in december op 99-jarige leeftijd en liet naar schatting enkele miljoenen dollars na. De rechter moet oordelen over wie de erfgenamen zijn.

Zsa Zsa Gabor trouwde in 1986 met Von Anhalt, het was haar negende huwelijk. Omdat het testament van de actrice al enige tijd zoek is, wil de 74-jarige Duitser aangewezen worden als enige erfgenaam van haar vermogen. Volgens juridische documenten in handen van Daily News beweert Anhalt dat de dochter van Gabor, Constance Hilton, het testament had gestolen en het probeerde te vervalsen in haar voordeel.

Von Anhalt zegt de laatste wens van Gabor, het geld te verdelen onder verschillende goede doelen, te willen uitvoeren. "Ze wilde mensen die het nodig hadden te hulp schieten", aldus Von Anhalt. "Ik wil hetzelfde doen, elk jaar. Van al het geld dat ze me heeft nagelaten zal ik een groot deel weggeven, want dat was haar wens", vervolgt Von Anhalt zijn verklaring aan de rechter.

De precieze verdeling van de erfenis moet worden bepaald door de rechter. Wanneer die uitspraak doet is nog niet bekend.



'Erfenis Zsa Zsa Gabor gaat naar goed doel' (Foto: BuzzE)