Koning van de zombiefilm George A. Romero overleden

Vannacht bereikte ons het nieuws dat de Amerikaanse regisseur George A. Romero zondag is overleden. Het treurige nieuws werd bevestigd door zijn manager Chris Roe. Romero, die het begrip zombiefilm een nieuwe betekenis gaf, overleed op 77-jarige leeftijd.

De uit Pittsburgh afkomstige filmmaker brak in 1968 door met zijn spraakmakende zombiefilm Night Of The Living Death. Met de combinatie van inktzwarte humor, expliciet bloederig geweld en symbolische kritiek op de Amerikaanse maatschappij zette Romero een nieuwe standaard voor zombiefilms, die van gehypnotiseerde slaapwandelaars veranderden in hersensvretende ondoden. Deze stijlvorm zou door ettelijke anderen worden gekopieerd.

Nog niet zo lang geleden werd er bij de filmmaker een zeer agressieve vorm van longkanker aangetroffen. Romero overleed in het bijzijn van zijn vrouw Suzanne Desrocher en dochter Tina Romero, terwijl hij luisterde naar de filmmuziek van The Quiet Man, een van de favoriete films van de regisseur.

George Romero was a great director, the father of modern horror movies. He was my friend and I will miss him. Rest in peace, George. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) 16 juli 2017