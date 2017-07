Ook Denemarken begint EK vrouwenvoetbal met zege Peterselieman 17-07-2017 00:51 print

Na Nederland heeft ook Denemarken haar eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal gewonnen. In De Vijverberg in Doetinchem zegevierde de formatie met 1-0 tegen debutant België.

Denemarken kwam al na zes minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Sanne Troelsgaard. Met name in de tweede helft beten de Belgische dames goed van zich af en kregen ze kansen op de gelijkmaker maar het net werd niet gevonden. Het dichtst bij was nog Tessa Wullaert die haar vrije trap via een Deense tegen de lat zag belanden. Aan de andere kant hadden de Deenses recht op twee strafschoppen die niet gegeven werden.

Komende donderdag spelen de Oranje Leeuwinnen tegen Denemarken op Het Kasteel in Rotterdam. In de andere wedstrijd nemen België en Noorwegen het tegen elkaar op.