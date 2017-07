Een driejarig meisje is zondagavond in een ziekenhuis overleden nadat ze kort daarvoor in een sloot in Leerdam was gevonden. Het meisje was sinds begin van de avond vermist. Met onder meer een melding op Burgernet werd gevraagd naar haar uit te kijken.

Uiteindelijk is ze gevonden in een sloot, waar ze vermoedelijk drie kwartier in heeft gelegen. De politie heeft geprobeerd haar te reanimeren, evenals het ambulancepersoneel op weg naar het ziekenhuis. Korte tijd later werd bekend dat het kindje toch is overleden.



Meisje (3) overleden na val in sloot Leerdam (Foto: ANP)