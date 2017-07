Froome blij met ploeggenoten

Tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France kwam Chris Froome vandaag even in de problemen vanwege materiaalpech. Uiteindelijk liep hijgeen tijdsverlies op en dat kwam vooral door zijn ploeggenoten.

"Ik panikeerde een beetje, want ik vreesde dat ik tijd ging verliezen op mijn concurrenten. Gelukkig kon Kwiatkowski me meteen zijn achterwiel geven zodat ik de achtervolging kon inzetten", aldus de Brit van Team Sky.

"De anderen hielpen me weer naar voren. Landa liet zich zelfs nog even uitzakken om me te helpen bij de laatste jump naar het groepje der favorieten. Fantastisch als je op zo'n teammaats kan rekenen. De rustdag morgen hebben ze dubbel en dik verdiend", zo besloot de drager van de gele trui.